Киев, , 10:54 — REGNUM

«Голос Америки» сообщает, что после начала торговой войны между США и Китаем украинские производители начали замещать американцев на рынке кукурузы в КНР.

Материал был опубликован 22 августа и основан на данных Successful Farming.

Как говорится в статье, еще в 2011—2012 гг. США поставляла в Китай 5 млн тонн кукурузы, но в этом году американские производители поставили только 0,3 млн тонн продукции — менее 10% от всего китайского импорта. В то же время Украина усиленно наращивает поставки, объем которых ожидается на уровне 4 млн тонн — 80% от всего импорта Китая.

«Большая часть кукурузы поступала в Китай из Иллинойса, до того, как провальная торговая война Трампа убила наш доступ к рынкам», — комментирует ситуацию Конгрессмен от штата Иллинойс Робин Келли.

В долгосрочной перспективе угроза, что Украина предстанет как основной экспортер кукурузы в Китай, продолжает расти, — говорится в статье. Вместе с тем, источник отмечает, что урожайность кукурузы на Украине достигла уровня ЕС и поэтому, чтобы нарастить ее еще больше, Украина должна прибегнуть к использованию «биотехнологической кукурузы ГМО», что сейчас запрещено законодательством.

ИА REGNUMотмечает, что согласно официальным данным, экспорт зерновых культур из Украины с начала 2019/20 МГ по состоянию на 22 августа 2019 г. составил почти 7 млн т, что на 2,25 млн т (или на 47%) выше показателя минувшего года (4,73 млн т). При этом экспорт кукурузы на внешние рынки за отчетный период составил 1,68 млн т (выше на 60,9%, чем в прошлом МГ). Кроме того, объем экспорта пшеницы с начала сезона вырос на 49,6% или на 1,2 млн т и составил 3,66 млн тонн.

В августе эксперты Украинского института будущего (UIF) иLatifundist Media презентовали стратегию развития агросектора Украины до 2030 года «Украина — мировой супермаркет экологических продуктов». В документе отмечается, что страна займет лидирующие позиции по производству и экспорту кукурузы и подсолнечного масла, а также войдет в тройку мировых лидеров по производству и экспорту пшеницы, ячменя и муки.