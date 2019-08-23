Минск, , 10:54 — REGNUM

Поставки крупного рогатого скота из Новосибирской области РФ в Белоруссию ограничены с 23 августа. Решение принято департаментом ветеринарного и продовольственного надзора белорусского минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Ввоз скота ограничен из-за выявления в Новосибирской области узелкового дерматита. В регионе зарегистрирован один такой случай. Запрет распространяется на диких, цирковых, зоопарковых крупных жвачных животных, мясо и субродукты крупного рогатого скота.

Узелковый дерматит — вирусное заболевание скота, не опасное для человека. Зараженные животные страдают от лихорадки, отеков, поражений лимфатической системы, глаз и слизистых оболочек. Животные часто погибают, что влечёт за собой экономический ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию живых свиней и свинины из Болгарии и Словакии из-за вируса африканской чумы свиней.

Читайте также: Ограничен ввоз свинины из Болгарии и Словакии в РФ