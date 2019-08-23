Москва, , 10:50 — REGNUM

Сегодня, 23 августа, президент РФ Владимир Путин поздравил работников горно-обогатительного комбината «Апатит» с 90-летием образования предприятия, сообщается на сайте Кремля.

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В поздравительной телеграмме говорится, что комбинат реализует масштабные проекты по внедрению инновационных технологий, уделяет особое внимание вопросам экологии, вносит важный вклад в развитие экономики

«Апатит» — признанный лидер отечественной горно­-химической отрасли, надёжный производитель высококачественной, востребованной на международном рынке продукции», — отметил президент и пожелал коллективу новых свершений.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями угледобывающих регионов России. Встреча состоится в преддверии Дня шахтёра.

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