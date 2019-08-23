Брянск, , 10:47 — REGNUM

На приобретение автомобильного транспорта общего пользования Брянска выделили 105 миллионов рублей из городского бюджета, субсидия из областной казны составляет 600 млн руб. В городской администрации обсуждают какие именно автобусы закупить: на бензиновом или газомоторном топливе. Возможно, часть денег потратят на приобретение троллейбусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Автопарк муниципального автотранспортного предприятия практически полностью обновлён. По словам главы города Александра Хлиманкова, средства на обновление автопарка появились и благодаря кардинальным изменениям в бюджете Брянска. В 2014 году в городской казне не было и пяти миллиардов рублей, сейчас в распоряжении администрации 12 миллиардов.

«Сегодня стоит вопрос, чтобы перевозки перешли на качественно новый уровень. Для наших жителей должны быть более удобные маршруты, замещение недобросовестных коммерческих перевозчиков, которые не хотят работать по установленным правилам. На пяти маршрутах продлено время работы автобусов до позднего вечера. Конечно, транспорт будет и дальше развиваться», — уточнил Александр Хлиманков.