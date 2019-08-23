Брянск, 23 августа 2019, 10:47 — REGNUM
На приобретение автомобильного транспорта общего пользования Брянска выделили 105 миллионов рублей из городского бюджета, субсидия из областной казны составляет 600 млн руб. В городской администрации обсуждают какие именно автобусы закупить: на бензиновом или газомоторном топливе. Возможно, часть денег потратят на приобретение троллейбусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Автопарк муниципального автотранспортного предприятия практически полностью обновлён. По словам главы города Александра Хлиманкова, средства на обновление автопарка появились и благодаря кардинальным изменениям в бюджете Брянска. В 2014 году в городской казне не было и пяти миллиардов рублей, сейчас в распоряжении администрации 12 миллиардов.