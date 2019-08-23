Москва, , 10:47 — REGNUM

В Москве увеличилась численность сотрудников индивидуальных предпринимателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Индивидуальные предприниматели активно развивают бизнес и создают в столице новые рабочие места. Численность работающих у ИП сотрудников на 1 августа 2019 года составила 97,15 тысяч человек, увеличившись с начала года на 18%», — заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ежедневно в Москве проходят регистрацию двести индивидуальных предпринимателей. За первое полугодие в столице зарегистрировали 829 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 280 тыс. ИП.