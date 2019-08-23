Москва, , 10:40 — REGNUM

В Москве за полгода зарегистрировано порядка 829 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы. В пресс-службе уточнили, что приведены на 10 июля 2019 года.

Из общего числа зарегистрировано 549 тыс. юридических лиц и 280 тыс. индивидуальных предпринимателей. Для сравнения, в комплексе привели данные по итогам 2018 и 2017 годов. Так, в прошлом году зарегистрировали 793 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 538 тыс. юрлиц и 255 тыс. ИП. В 2017 году 800 тыс. субъектов МСП (юридических лиц — 577 тыс. и индивидуальных предпринимателей — 223 тыс.).

«В Москве растет количество индивидуальных предпринимателей: за семь месяцев текущего года оно увеличилось на 7 процентов, составив более 342 тысяч человек. Общее количество с 2010 года увеличилось в 2 раза. Ежедневно в Москве регистрируется более 200 ИП», — заявил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.