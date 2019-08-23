Севастополь, , 10:39 — REGNUM

К тому моменту, когда в Севастополь пойдут поезда через Крымский мост, в городе должна быть полностью отработана и налажена логистика. Об этом 22 августа заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Когда пойдут поезда в Севастополь, у нас должна быть отработана логистика. Чтобы люди, приезжая на вокзал, могли спокойно уехать в любую точку Севастополя», — отметил глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что власти Севастополя надеются на большой приём пассажиров после открытия железнодорожного движения на Крымском мосту.

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