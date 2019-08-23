Киев, , 10:31 — REGNUM

В Киеве считают, что с 1 января 2020 года транзит российского газа через территорию Украины полностью прекратится.

Об этом заявил исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко выразил в интервью «Радио Свобода», опубликованному 22 августа.

Витренко дал понять, что полное прекращение транзита — базовый сценарий, и подчеркнул, что Украина уже сейчас технически полностью к нему готова. При отсутствии транзита российского газа, подчеркнул менеджер, ГТС Украины будет «перевернута» — газ будет поступать не с востока на запад, а с запада на восток страны.

«К сожалению, базовый вариант заключается в том, что с 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины не будет. Это означает, что вся система в пределах украинской ГТС должна быть возвращена в так называемый «физический реверс», и газ будет поступать не с востока на запад, а с запада на восток», — сказал чиновник. Он отметил, что в рамках подготовки к такому сценарию «Нафтогаз Украины» модернизировал пять основных компрессорных станций основных — это так называемая «обмотка».

«Сейчас они могут работать в двух направлениях. С 1 января они будут работать в направлении с запада на восток. ГТС сможет обеспечивать всех потребителей Украины достаточным количеством газа», — пообещал представитель энергетической госкомпании.

Вместе с тем, он подчеркнул, что поступления в госбюджет Украины от транзита российского газа составляли порядка $3 млрд в год, а общий эффект на валовой национальный продукт составляет примерно 4%.

«4% экономики Украины зависит от поступлений от транзита. Их не будет, скорее всего», — резюмировал Юрий Витренко.

Вместе с тем, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует падение выручки от транзита российского газа через украинскую территорию в 2020 году примерно на треть от нынешних объемов, по «консервативному сценарию». Регулятор даже заявляет, что денежные потери могут быть минимизированы.

«Соответственно, это повлияет на платежный баланс. Но это автоматически не означает потерю определенной суммы валюты. Ситуация динамичная, различные факторы могут друг друга компенсировать», — отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий в интервью УНИАН, которое также было опубликовано 22 августа.

ИА REGNUMнапоминает, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что есть «конкретное решение» по транзиту российского газа через Украину, «которое позволит снять возникающие порой у тех, кто беспокоится о судьбе Украины, озабоченности — но если только не пытаться опять политизировать эту проблему тоже».

Согласно официальным данным, транзит газа через газотранспортную систему Украины (ГТС) в январе-июле 2019 года вырос до 53,2 млрд кубов, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.