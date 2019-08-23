Нижний Новгород, , 10:30 — REGNUM

Группа ГАЗ может ввести сотрудников на неполную, четырехдневную, рабочую неделю из-за проблем с импортом, возникшим в связи с санкциями. Речь идёт о периоде с 21 октября по 20 апреля, пишет «Коммерсант». Ранее программу добровольного высвобождения сотрудников объявил УАЗ в Ульяновске.

По данным издания, концерн ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года из-за сокращения оплаты труда. Это связывают с ситуацией на автомобильном рынке и санкциями, которые привели к проблемам с поставками импортных комплектующих для двигателей «Газели».

В автоконцерне отмечают, что это превентивная мера, которая позволит избежать сокращений. При снятии проблемы и стабилизации рынка она не будет реализована.

Напомним, в холдинг «ГАЗ» входят 13 заводов в восьми регионах России. Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года США включило в санкционный список российского миллиардера, собственника «Группы ГАЗ» Олега Дерипаску. Тогда он отмечал, что из-за санкций перестали действовать многие контракты и заявил о готовности в отказаться от контрольного пакета акций, если компания не сможет работать в условиях санкций.

Весной 2019 года гендиректор концерна Вадим Сорокин попросил российское правительства о господдержке компании в районе 30 млрд рублей. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак на это отметил, что власти готовы помогать группе «в пределах разумного».

Отметим, что проблемы возникли и у ООО «УАЗ» в Ульяновске. В начале августа региональные власти отмечали, что на автозаводе числятся 8900 сотрудников, с 25 июля на предприятии объявлена программа добровольного высвобождения сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях. Премьер-министр Александр Смекалин заявлял, что речь идёт об «элементарном сокращении персонала — порядка тысячи сотрудников».

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