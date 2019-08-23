Севастополь, 23 августа 2019, 10:27 — REGNUM
Мост через Керченский пролив будет открыт вовремя и сможет пропускать в течение суток до 94 поездов. Об этом 23 августа заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время своего визита в Севастополь.
По его словам, сроки запуска железнодорожного сообщения не меняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтранса РФ сообщил о готовности инфраструктуры севастопольского железнодорожного вокзала к открытию движения поездов через Крымский мост.
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