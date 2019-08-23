Оренбург, , 10:27 — REGNUM

В Оренбургской области в торговых сетях, мелких магазинах, рынках с начала 2019 года забраковано 927 кг животноводческой продукции. Вся она снята с реализации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

По данным ведомства, выявлено около 600 нарушений ветеринарного законодательства. В числе основных нарушений отсутствие на упаковке информации о дате выработки, сроке годности, а также отсутствие документов о качестве и безопасности продовольствия, нарушение сроков хранения.

Общая сумма штрафов за нарушение ветеринарно-санитарных правил составила 2,4 млн рублей.