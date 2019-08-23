Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM

В Свердловской области предприниматели 17 моногородов региона смогут получить беспроцентные займы на сумму от пяти до 250 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики.

При оформлении кредитов свыше четверти миллиарда рублей, действует льготная годовая ставка в размере 5%.

Также по программе Фонда развития моногородов в Свердловской области разработаны более 100 финансовых и нефинансовых мер поддержки бизнесменов. В частности фонд окажет консультации начинающим предпринимателям, а также предусмотрено строительство за счёт областной казны объектов инфраструктуры под инвестиционные проекты частного бизнеса.

Отметим, что программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».