Бишкек, , 10:24 — REGNUM

Международный арбитраж удовлетворил часть исковых требований компаний Stans Energy Corp. и ОсОО Кutesay Mining LLC к Киргизии, сообщили в центр судебного представительства правительства республики.

Отмечается, что суд удовлетворил 6% от заявленной суммы в исковом заявлении, а именно $15 млн. В правительстве Киргизии изучают арбитражное решение для разработки стратегии дальнейших действий.

Отметим, компании Stans Energy Corp. и ОсОО Кutesay Mining LLC разрабатывали в Киргизии месторождения редкоземельных металлов Кутессай-II и Калесай. По мнению руководства инвесторов, в 2013—2014 годах власти республики незаконно лишили компании лицензий на разработку.

В 2015 году компании инициировали разбирательство в международном арбитражном суде с требованием компенсировать ущерб. По состоянию на апрель 2018 года истцы требовали вернуть $304,23 млн, в том числе $128 млн убытков и $175 млн стоимости привлечения оборотного капитала.