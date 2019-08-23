Севастополь, 23 августа 2019, 10:18 — REGNUM
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих остался доволен готовностью Севастопольского железнодорожного вокзала к открытию движения поездов через Крымский мост. Об этом он сообщил 23 августа во время своего визита в Севастополь.
Как сообщало ИА REGNUM, открытие железнодорожной ветки Крымского моста запланировано на конец 2019 года. Ранее зампредседателя Совета министров Крыма Михаил Селезнёв предложил снизить скорость движения железнодорожных составов до 20 километров в час, чтобы туристы могли насладиться окружающими их пейзажами.
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