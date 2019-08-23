Севастополь, , 10:18 — REGNUM

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих остался доволен готовностью Севастопольского железнодорожного вокзала к открытию движения поездов через Крымский мост. Об этом он сообщил 23 августа во время своего визита в Севастополь.

«Посмотрели вокзал в Севастополе, коллеги интенсивно поработали, чтобы он выглядел таким, как сейчас. Восстановили отделку, помещение, все оконные конструкции, дверные проёмы. Вокзал сегодня, я считаю, выглядит на твёрдую пятёрку», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие железнодорожной ветки Крымского моста запланировано на конец 2019 года. Ранее зампредседателя Совета министров Крыма Михаил Селезнёв предложил снизить скорость движения железнодорожных составов до 20 километров в час, чтобы туристы могли насладиться окружающими их пейзажами.

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