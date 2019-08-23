Уфа, , 10:16 — REGNUM

Пять несанкционированных торговых точек ликвидированы за последние два дня в Кировском районе Уфы. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам чиновников, 22 августа по решению суда, была снесена крупная несанкционированная точка общественного питания, которая располагалась в Уфе на пересечении улиц Гоголя и Свердлова. Объект работал без необходимой документации. Демонтаж торговой точки произвела компания АО «СЗ ИСК».

Напомним, что ликвидация несанкционированных объектов в Кировском районе Уфы проводится сотрудниками администрации Кировского района совместно с сотрудниками полиции.