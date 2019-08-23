Киев, , 10:08 — REGNUM

Правительство Украины утвердило решение об избрании новым бизнес-омбудсменом экс-мэра Варшавы и члена польского правительства Марчина Свенчицки.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 23 августа.

Источник уточняет, что правительство утвердило решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля. Согласно тексту документа, Свенчицки займет должность с 12 октября нынешнего года.

«Я доволен новым вызовом и тем, что я не только могу пожелать украинцам успехов накануне их национального праздника (24 августа отмечается день независимости Украины — ред.), но и попробовать добавить свой собственный кирпич к процветанию нашего соседа», — оригинально прокомментировал решение украинский властей Свенчицки.

В настоящий момент бизнес-омбудсменом Украины является литовец Альгирдас Шемета, назначенный на этот пост еще в конце 2014 года.

Согласно законодательству Украины, бизнес-омбудсмен принимает жалобы украинских предпринимателей на органы государственной власти, подконтрольные государству компании или чиновников.

Время чудотворных иностранцев на Украине еще не прошло, хотя нельзя припомнить, чтобы хоть один иностранец что-то толковое для страны сделал, — комментирует решение Кабмина украинский экономист Александр Гончаров:

«Итак, нынешний член польского парламента Марчин Свенчицки займет должность бизнес-омбудсмена Украины осенью текущего года вместо литовца Альгирдаса Шеметы, который сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 г., однако затем согласился остаться на должности до октября. Вопреки всем страхам и сомнениям, ну не верят в Кабмине Гройсмана в профессионализм украинских специалистов, подавай им только заграничных спецов», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее глава офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что одна из глобальных проблем нынешний Украины — кадровый дефолт, который уже наступил.