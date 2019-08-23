Нур-Султан, , 09:44 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года товарооборот между Казахстаном и Францией составил $2,3 млрд, в том числе казахстанский экспорт — $2 млрд и французский импорт — $272 млн. Об этом 23 августа сообщает издание EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

По состоянию на 1 августа 2019 года в Казахстане работало 112 предприятий с участием французского капитала. Обязательства резидентов Казахстана перед французскими инвесторами по состоянию на 1 апреля составили $13,8 млрд.

По итогам первого квартала 2019 года приток инвестиций из Франции в Казахстан составил $255,7 млн, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года товарооборот между Казахстаном и Францией составил $4,5 млрд, что на 32,5% больше, чем годом ранее. В 2018 года валовой приток французских инвестиций вырос на 14,1%, до $916 млн.

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