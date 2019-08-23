Воронеж, , 09:40 — REGNUM

Новая комплексная схема организации транспортного обслуживания населения, проект которой представлен мэрией, предполагает ликвидацию 29 автобусных маршрутов, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документ. Всего в городе планируется оставить 69 маршрутов. Власти настаивают, что при введении новой схемы пассажиры приобретут только удобство.

«Новая схема, например, предусматривает сокращение общего количества автобусных маршрутов до 69-ти без ущерба разветвлённости сети. Кроме того, предложено увеличить количество троллейбусных маршрутов — с 4 до 6, определён необходимый объём подвижного состава и его вместимость, выделены магистральные маршруты, рассчитаны оптимальные интервалы движения», — сказал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Так, разработчиками схемы предлагается ликвидировать маршруты №№ 3, 6М, 11, 14В, 15А, 16В, 18, 20, 20Б, 20М, 22, 23К, 28, 33К, 37, 42, 49А, 52АВ, 58, 59, 59АС, 64, 64А, 68, 69 Т, 70А, 77К, 88А, 93. 35 маршрутов все же будут сохранены неизменно, для 33 маршрутов изменят трассы движения, также обещают ввести семь новых маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в Воронеже ожидается повышение тарифа на проезд в общественном транспорте, по предварительным данным, с 17 рублей до 23 рублей за поездку.

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