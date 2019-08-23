Пекин, , 09:35 — REGNUM

Китай опубликовал новейший рейтинг 500 крупнейших частных предприятий страны, где технологический гигант Huawei возглавил первую строчку списка, сообщает агентство Синьхуа.

Список был составлен Всекитайской федерацией промышленности и коммерции (ACFIC) был объявлен на Саммите 500 крупнейших предприятий 2019, который прошел в Синине, столице провинции Цинхай на северо-западе Китая.

Компания Huawei возглавила список с 721,2 млрд юаней ($102 млрд) оборота в 2018 году. В топ компаний также вошли HNA Group, Suning, Amer International, Evergrande, JD.com, Country Garden, Hengli Group, Legend Holdings и Gome Holdings. Для того, чтобы войти в списко нужно было иметь выручку более 18,59 млрд юаней за 2018 года.

По словам вице-председателя ACFIC, общий оборот топ 500 частных предприятий Китая достиг 28,5 трлн юаней в 2018 году, что на 16,44% выше, чем за 2017 год, в то время как количество компаний оборотом более 300 млрд юаней в год увеличилось с восьми до 12.