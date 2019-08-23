Ташкент, , 09:34 — REGNUM

Запретить с 1 сентября 2019 года ввоз на территорию Узбекистана бывшего в употреблении генерирующего оборудования, силовых понижающих трансформаторов, электродвигателей, а также энергопотребляющего оборудования категории энергоэффективности D, следует из постановления президента Узбекистана.

«Установить, что закуп электротехнического оборудования и установок, а также комплектующих и материалов для предприятий территориальных электрических сетей осуществляется централизованно АО «Региональные электрические сети», говорится в документе.

Постановлением в республике с 1 декабря 2019 года до 1 января 2023 года будут поэтапно внедряться системы энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом (ISO 50 001) на отечественных предприятиях и организациях.

Министерству энергетики республики и агентству «Узстандарт» совместно с ответственными министерствами и ведомствами поручено в месячный срок провести инвентаризацию действующих нормативных документов по стандартизации, устанавливающих требования к энергоэффективным, энергосберегающим технологиям и оборудованию.

Также, поручено в двухмесячный срок утвердить сетевой график принятия в период 2019—2020 годов необходимых международных стандартов, устанавливающих требования к энергоэффективным, энергосберегающим технологиям, оборудованию и методам их испытания, разработать и утвердить «Дорожную карту» по созданию в срок до 1 августа 2020 года современных лабораторий по испытаниям энергопотребляющего оборудования на соответствие показателям энергоэффективности и энергосбережения.

ИА REGNUM ранее опубликовало обширный материал по развитию энергетике в республике.