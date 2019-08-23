Мюнхен, Германия, , 09:23 — REGNUM

Ассоциация баварской экономики (vbw) ежегодно составляет рейтинг стран с наилучшими условиями для деятельности промышленных компаний. По сравнению с прошлым годом США переместились в рейтинге с третьего на первое место, передает канал n-tv.

Второе место по итогам исследования заняла Швейцария, третье — Швеция. Германия расположилась на четвертом, пятерку лидеров замкнули Нидерланды. Шестое и седьмое место заняли Дания и Австралия.

Именно в этих странах предпочитают обосновываться и инвестировать промышленные компании. Рейтинг составляется на основании 61 критерия, рассматриваются 45 стран. США выигрывают прежде всего благодаря благоприятному развитию рынка капитала и хорошим условиям кредитования.