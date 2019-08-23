Пусан, Южная Корея, , 09:22 — REGNUM

В южнокорейском городе Пусан завершили строительство второй водородной заправочной станции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, на церемонии завершения строительства, состоявшейся 23 августа в первой половине дня, присутствовали мэр города Пусана и депутаты.

Известно, что данная заправочная станция появилась в городе после подписания соглашения между представителями администрации Пусана, Hyundai Motor и Daedo Energy в 2018 году.

Как отметили представители администрации, первая водородная заправочная станция появилась в городе в мае текущего года.

Известно, что к 2022 году администрация Пусана намерена увеличить число водородных заправочных станций до 19 единиц.

Ранее министерство окружающей среди выбрало Пусан в качестве тестового города, где будут запущены водородные автобусы. К октябрю текущего года администрация намерена увеличить число водородных автобусов до четырех единиц.