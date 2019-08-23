Воронеж, , 09:08 — REGNUM

Улица Красноармейская, расположенная в «тихом» центре Воронежа, станет полноценным дублером улицы 20-летия Октября. Проект был поддержан в ходе общественных слушаний, которые состоялись 21 августа.

По данным РИА «Воронеж», как сообщили представители проектного института «Гипрокоммундортранс», которые разрабатывали проект, улицу Красноармейскую и улицу 20-летия Октября соединят двухполосной 200-метровой дорогой, который получит название «переулок Бондарный».

Улица Красноармейская на участке от бульвара до пересечения с новым проездом также станет двухполосной, будут расширены до двух полос примыкающие улицы Муравьева и Красных Партизан. Также в проекте — прокладка кабельной линии, которая позволит решить вопрос надёжности энергоснабжения частного сектора.

Власти рассчитывают, что создание дороги-дублёра позволит решить проблему заторов и снизить количество ДТП. Реализацией проекта займётся «Домостроительный комбинат», завершить все работы обещают до конца 2020 года.