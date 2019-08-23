Чебоксары, , 09:05 — REGNUM

В Чувашии по делу о банкротстве общества «Монтажспецстрой» с контролирующего деятельности компании лица подают новый иск о взыскании убытков. Если ранее с него было взыскано более 12,3 млн рублей, то в новом заявлении идёт речь о 9,66 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Арбитражном суде Чувашии будет рассмотрено заявление «о взыскании убытков в размере 9 668 789,36, рублей» с контролирующего деятельность общества «Монтажспецстрой» «лица (учредителя, генерального директора)» Владимира Турханова. Заявление подаёт конкурсный управляющий общества.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа Арбитражный суд Чувашии удовлетворил заявление конкурсного управляющего и определил взыскать с бывшего руководителя в конкурсную массу общества 12 364 418 рублей 59 копеек. Речь шла о договорах займа и договоров лизинга.

Напомним, «Монтажспецстрой» признан банкротом решением Арбитражного суда Чувашии в августе 2018 года.

Отметим, что 19 июля 2019 года прошло собрание кредиторов. В соответствии с реестром требований кредиторов должника на момент проведения собрания кредиторов должника установлены три кредитора с общей суммой требований 19 693 138,97 рублей. Рассмотрение отчёта конкурсного управляющего назначено на 28 августа 2019 года.

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