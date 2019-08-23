Чэнду, Китай, , 08:56 — REGNUM

Национальная комиссия КНР по развитию и реформе (NDRC) одобрила план расширения городской железнодорожной сети в столице провинции Сычуань городе Чэнду на 177 км, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно плану, городская железнодорожная сеть Чэнду составит 692 км после осуществления до 2024 года восьми ключевых проектов. Общий объем инвестиций в них запланирован в размере 131,83 млрд юаней ($18,66 млрд), сообщили в NDRC. Порядка 40% инвестиций или 52,73 млрд юаней будет выделено муниципальным и окружным правительствами, в то время как прочие средства будут изысканы путем займов у банков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти китайского Синьцзяна намерены заменить более медленные поезда поездами-пулями «Фусин», которые смогут двигаться со скоростью 160 км/ч.

Читайте ранее в этом сюжете: Поезда-пули «Фусин» теперь будут курсировать между городами Синьцзяна в КНР