Кемерово, , 08:55 — REGNUM

В Кузбассе за период с января по июню текущего года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций составила 40 943 рубля. Таковы данные Новосибирскстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кемеровская область по данному показателю оказалась на четвёртом месте, уступив Красноярскому краю — 48 980 рублей, Иркутской области — 45 213 рублей и Томской области — 43 232 рубля, но при этом обогнав Новосибирскую область — 37 173 рубля.

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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Сибирском федеральном округе в январе — июне тем времени составила 40 008 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более высокий уровень зарплаты в Иркутской, Кемеровской и Томской областях, а также в Красноярском крае в Новосибирскстате объясняют особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.