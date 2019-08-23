Душанбе, , 08:52 — REGNUM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал старт модернизации Кайраккумской ГЭС в городе Гулистоне, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что президент ознакомился с ходом модернизации шести гидроагрегатов ГЭС. Проект по модернизации планируется модернизировать в несколько этапов. Реконструкцией занимается консорциум компаний из Швейцарии, Франции и Испании.

Отметим, общая стоимость проекта по модернизации Кайраккумской ГЭС составляет $196 млн. Электростанцию планируется модернизировать до конца 2023 года. Средства на проект выделил Европейский банк реконструкции и развития.

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