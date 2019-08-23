Москва, , 08:52 — REGNUM

В России на 3−5% вырос спрос туристов на размещение в дорогих отелях. Они стали чаще бронировать на пляжных курортах страны отели 5*, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Туроператоры связывают такую тенденцию с желанием невыездных туристов отдыхать на российских курортах с максимальным комфортом, как в заграничных отелях.

Большим спросом на дорогие отели пользуется город Сочи и курорт Красная Поляна. В Крыму также вырос спрос на отели 5*. Летом 2019 года в отелях высокой категории в Крыму отдыхают больше туристов, чем в 2018 году.

По прогнозам экспертов, интерес туристов к отелям высокой категории на российских курортах будет расти.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим курортами России для отдыха с детьми назван город Сочи (Краснодарский край).

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