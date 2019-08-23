Новосибирск, , 08:44 — REGNUM

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Новосибирской области в январе — июне составила 37 173 рубля, сообщает Новосибирскстат.

Новосибирская область находится на пятом месте по данному показателю среди регионов Сибирского федерального округа. Она уступает Красноярскому краю — 48 980 рублей, Иркутской области — 45 213 рублей, Томской области — 43 232 рубля и Кузбассу — 40 943 рубля.

Как отмечают в Новосибирскстате, более высокий уровень заработной платы в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях «во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента».