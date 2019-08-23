Казань, , 08:39 — REGNUM

Российский вице-премьер Татьяна Голикова, находящаяся с визитом в Казани, где проходит международный чемпионат WorldSkills — 2019, отметила, что сегодня 59% выпускников останавливают свой выбор на среднем профессиональном образовании. Она также рассказала о планах по модернизации системы профобразования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Голикова уточнила, что на выбор выпускников оказывают влияние и мероприятия нацпроекта «Образование». Она рассказала о планах развития, уточнив, что в ближайшие годы в стране создадут сеть из порядка 100 центров опережающей профессиональной подготовки. Перед ними ставится задача «координировать работу по востребованным на российском рынке труда профессиям будущего». В 2019 году такие центры откроют в 14 регионах России. Также будет оснащено 5 тыс. мастерских, где смонтируют самое современное оборудование. В целом же в стране модернизируют 25 тыс. рабочих мест, где смогут обучиться 1,2 млн человек.

Вице-премьер добавила, что во многом эти процессы связаны с реализацией подходов и стандартов WorldSkills.

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Напомним, с 22 по 27 августа 2019 года в столице Татарии пройдёт мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills — 2019, собравший в Казани конкурсантов и высокопоставленных гостей из 63 стран. В церемонии открытия принял участие Дмитрий Медведев, а на закрытие ожидают Владимира Путина. Среди интересных решений чемпионата — присутствие первого в мире робота с паспортом Софии, а также использование высоких технологий при оснащении концертных площадок. Следующими мировой чемпионат примут власти Лиона (Франция).

В рамках пресс-конференции замглавы правительства РФ Татьяна Голикова не стала называть сумму средств, затраченных на подготовку WorldSkills, но уточнила, что часть из них, а именно почти 2,7 млрд рублей, выделено компаниями-спонсорами.