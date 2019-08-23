Иу, Китай, , 08:35 — REGNUM

Китайская почтовая авиакомпания China Postal Airlines запустила прямой грузовой и почтовый рейс между Осакой в Японии и знаменитым торговым городом Иу в провинции Чжэцзян на востоке страны, сообщает агентство Синьхуа.

Маршрут будет осуществляться самолетами Boeing 737 и станет первым почтовым и грузовым прямым рейсом между этими двумя городами. В неделю запланировано пять рейсов со вторника по субботу.

Чжэцзянское отделение Почты Китая (China Post Group) подписало соглашение о стратегическом сотрудничестве с муниципальным правительством Иу в мае текущего года по запуску грузовых и почтовых маршрутов между городом и ключевыми странами и регионами мира в рамках развития трансграничной всесторонней пилотной зоны на территории города.

Напомним, что город Иу часто называют «мировым рынком». Он привлекает огромное количество иностранцев. По официальным данным, более 400 тыс. иностранцев посещают город для налаживания деловых отношений ежегодно.

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