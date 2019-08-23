Чебоксары, , 08:32 — REGNUM

Ещё одно министерство в Чувашии хочет взыскать средства с предприятия-банкрота. Минобразования Чувашии требует включить в реестр требований общества «Коллективная строительная организация «Красночетайская» (КСО «Красночетайская») более 2,55 млн рублей, перечисленных по государственному контракту в 2016—2017 годах, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Требования потенциального кредитора получены 19 августа. Министерство образования и молодёжной политики Чувашии заявило о требовании в размере 2 552 434,43 рублей, основание — государственный контракт от 11 июля 2016 года.

«Министерству образования и молодёжной политики Чувашской Республики о введении в отношении ООО «КСО «Красночетайская» процедуры наблюдения стало известно лишь 26 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.

Напомним, наблюдение введено в ноябре 2018 года.

Отмечается, что должник имеет неисполненные денежные обязательства перед министерством в размере 2 552 434,43 рублей, в том числе 1 087 052,53 рубля — неосновательного обогащения «за фактически невыполненные работы», 1 399 050,37 рублей — неустойка по госконтракту за период с 9 октября 2016 года по 8 октября 2017 года. Наличие неисполненных обязательств подтверждается вступившими в законную силу судебными актами.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «КСО «Красночетайская» зарегистрировано в 2010 году, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Учредителями числятся три человека: Павел Кандейкин (76%), Надежда Михуткина (12%), Николай Архипов (12%). Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Процедура банкротства — наблюдение — была введена в отношении общества решением Арбитражного суда Чувашской от 27 ноября 2018 года. 27 июня 2019 года компания признана несостоятельной (банкротом), процедура конкурсного производства введена на шесть месяцев до 20 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу о банкротстве молочного предприятия минэкономразвития Чувашии пытается взыскать более 4,5 млн рублей, выделенных ранее в виде государственной поддержки. Речь идёт об обществе «Милка-ЛТД».

Подробнее: Минэкономразвития Чувашии требует с фирмы-банкрота более 4,5 млн рублей