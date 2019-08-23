Сеул, , 08:10 — REGNUM

Проект бюджета на 2020 год, подготовленный правительством Южной Кореи, предусматривает увеличение государственных расходов на 9%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра финансов страны Хон Нам Ки.

По словам заместителя премьер-министра, в бюджет страны заложены расходы в размере 513 трлн вон (~$423,24 млрд).

Как отметил Хон Нам Ки, дополнительные средства будут направлены на поддержку экономики, активизацию деловой деятельности, средне‑ и долгосрочные цели финансовой политики.

Согласно прогнозу, госдолг Южной Кореи в 2020 году увеличится 37,2% ВВП, до 39% ВВП.

Правительственный проект бюджета планируется представить Национальному собранию 3 сентября.