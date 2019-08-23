Казань, , 07:59 — REGNUM

В Арбитражный суд Татарии поступил второй банкротный иск к ЗАО «Татгазстрой». Исковое заявление приобщено к уже начатому схожему делу, слушания по которому назначены на 23 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано 16 августа 2019 года казанским ООО «Инвестдвижение». Сумма исковых требований — 5 881 641,81 рубля.

Но в начале июня 2019 года само ЗАО уже обратилось с банкротным иском о собственном банкротстве, поэтому иск ООО приобщили к уже начатому делу. Сегодня, 23 августа 2019 года суд начнёт слушания по нему. Арбитражного управляющего предлагается выбрать из участников СРО НП «Лидер».

ЗАО уже обращалось с ходатайством об ускорении слушаний, но в нём было отказано.

«Доводы заявителя, основанные на том, что в связи с затягиванием процесса хозяйственная деятельность организации может быть приостановлена, поскольку имеется задолженность по заработной плате перед работниками должника, выставлены инкассовые поручения и приостановлены операции по счетам, подлежат отклонению, поскольку в предмет исследования при рассмотрении заявления об ускорении рассмотрения дела входит исключительно анализ соблюдения арбитражным судом процессуальных сроков рассмотрения дела», — отмечалось в материалах дела.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО было учреждено 28 августа 2003 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор — Марс Ахметшин, который является и. о конкурсного управляющего одной из фирм бывшего банкира Евгении Даутовой — ООО «Газ-маркет». Уставный капитал ЗАО — 9,994 млн рублей. Учредителем компании являлось одноимённое ОАО.