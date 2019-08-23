Грозный, , 07:53 — REGNUM

Власти Чечни объявили о намерениях построить завод по производству сжиженного природного газа. Его проектная стоимость может достичь 10 млрд рублей. Об этом сообщил глава правительства республики Муслим Хучиев.

Мощность перерабатывающего завода по производству сжиженного газа будет составлять 250 тыс. тонн в год. Об этом председатель правительства написал 22 августа на своей странице в в Instagram.

Завод будет базироваться на переданном в собственность Чечне АО «Чеченнефтехимпром». На совещании с участием представителей правительства республики, руководства нефтепроизводства, научного сообщества и руководства компании «Теххолдинг» Муслим Хучиев дал поручения о проведении комплекса подготовительных работ для реализации проекта по строительству на его базе нового производства. Целью инвестпроекта является совершенствование отрасли и рынка газомоторного топлива.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года был подписан указ президента РФ о передаче в собственность Чечни 100% акций компании «Чеченнефтехимпром». В собственности «ЧНХП» находятся около 2000 земельных участков общей площадью 7740 га, более 1100 нефтяных и газовых скважин, два нефтеперерабатывающих завода, Кроме того, компании принадлежит сеть ремонтных предприятий, нефтебазы, техническое оборудование для добычи нефти и более 500 км трубопроводов.