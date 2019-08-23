Оренбург, 23 августа 2019, 07:48 — REGNUM
В Северном районе Оренбургской области 22 августа состоялось открытие крупнейшего в регионе молочного комплекса ООО «Северная Нива», входящего в агрохолдинг «ЭкоНива-АПК», сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном минсельхозе.
На сегодняшний день в животноводческом комплексе «Курская Васильевка» 2600 голов дойного стада и 1800 телят, кроме того куплено более 300 нетелей для воспроизводства поголовья. Общее количество нетелей, приобретенных в рамках проекта составляет 3000 голов.
Общее поголовье КРС ООО «Северная Нива» на 1 августа составляет 7331 голову, из них по мясному направлению 2608 голов по молочному — 4723 головы, нетелей 457 голов. С начала года произведено 5603 тонны молока, за июль 2067,2 тонны, надой на одну корову в сутки 26 кг. Производственная мощность комплекса — 22,7 тыс. тонн высококачественного молока в год, суточное — 62,2 тонны. Выход производства на полную мощность запланирован на II квартал 2020 года. На ферме установлен современный и высокотехнологичный доильный зал карусельного типа на 72 коровы, где круглосуточно осуществляется доение коров.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут подчекрнула, что в 2019 году компания совершила настоящий прорыв, открыв первый молочный комплекс на территории Оренбургской области.
Еще два комплекса агрохолдинга «Северная Нива» планируют открыть в селе Мордово-Добрино Северного района и в Бугурусланском районе.