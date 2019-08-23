Биробиджан, 23 августа 2019, 07:49 — REGNUM
Обеспечивать общественный порядок на ВЭФ-2019, который пройдёт в сентябре во Владивостоке, будут сотрудники Росгвардии из ЕАО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Росгвардейцы в пункте постоянной дислокации прошли полный комплекс мероприятий по подготовке к такому масштабному событию.
Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум пройдёт в пятый раз во Владивостоке в сентябре 2019 года. В столице Приморья к ВЭФ власти обещают отремонтировать дороги.