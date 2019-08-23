Казань, , 07:29 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору к АО «Казанский завод синтетического каучука», которое входит в список стратегических предприятий России. Компанию привлекли к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)»). Решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Размер штрафа составил 50 тыс. рублей.

«17.12.2014 года АО «КЗСК» выдана лицензия №ВО-03−206−2871 на эксплуатацию радиационного источника. Срок действия лицензии — до 17.12.2019 года, — отмечается в материалах суда. — В ходе государственного надзора установлено, что АО «КЗСК» не обеспечено соответствие квалификации работника установленным требованиям».

Суд уточнил, что при проверке ведомству не были предоставлены документы, подтверждающие обучение вновь назначенного лица ответственным за физическую защиту РВ и РАО на установке РВ-1200 одного из цехов, а также на день проверки «не обеспечено получение работниками разрешения на право ведения работ в области использования атомной энергии — эксплуатации объекта использования атомной энергии».

Читайте также: Кому «отойдут» проммощности каучукового завода-банкрота из Казани?

Напомним, химзавод из Казани, работающий почти 100 лет, и первым в мире выпустивший самый дешёвый каучук, начал испытывать финансовые сложности после того как девять лет назад принял участие в проекте по созданию мощностей производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Была создана «дочерняя компания» — ОАО «КЗСК-Силикон». Строительство планировалось на заемные средства, в основном от ВЭБ. Но перечислив 3,4 из 7,8 млрд рублей из необходимых, госкорпорация остановила финансирование. Причиной стали разногласия по стоимости. В итоге обе компании потеряв финансирование, накопив долги, стали банкротами. КЗСК не спас даже статус стратегического предприятия России. В конце июля 2019 года завод признали банкротом и ввели конкурсное производство. Для сохранения промышленных мощностей их планируется передать в аренду.