Новосибирск, , 07:28 — REGNUM

На территории 56 поселений Новосибирской области будет благоустроено 162 объекта. Из них 116 объектов — это дворовые территории многоквартирных домов и 44 — общественные пространства. Такие цифры привёл депутат Государственной Думы России Максим Кудрявцев («Единая Россия»).

В настоящее время, по словам Кудрявцева, 98,5% объектов — законтрактованы, подрядчики уже на них зашли. 26% от общего объёма сдано, сейчас готовится исполнительная документация.

«Много объектов высокой степени готовности. Есть объекты, на которые необходимо обратить пристальное внимание, где работы отклоняются от графика, — отметил он. — На таких объектах планируется провести компенсирующие мероприятия, для того, чтобы нам можно нам гарантированно закончить работы к концу октября. Критических отклонений по реализации проекта нет».

Напомним, что ранее в правительстве Новосибирской области сообщали, что в 2019 году на территории 56 поселений региона будет благоустроено 120 дворовых территорий МКД и 45 общественных пространств.

На реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» до 2024 года будет направлено более 5 млрд рублей. За весь период реализации нацпроекта планируется благоустроить 810 дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) и 514 общественных пространств — всего 1 324 объекта.