Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM

В Екатеринбурге более полусотни управляющих компаний многоквартиных домов из-за долгов могут не получить акты готовности к отопительному сезону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

На данный момент совокупный долг управляющих компаний Екатеринбурга перед энергетиками составляет 260 млн рублей.

Отметим, что акт готовности можно получить только после того как будет подтверждена техническая готовность дома к отопительному сезону, а у самой компании не будет долгов за теплоснабжение. При этом наличие акта готовности является обязательным условием для подачи тепла в дома.

«До 15 сентября всем УК и ТСЖ города необходимо погасить долги перед энергетиками», — уточнили в пресс-службе компании.