Ульяновск, , 07:19 — REGNUM

В Ульяновской области правительство расширило льготы для владельцев машин. От транспортного налога освобождаются владельцы автомобилей с электродвигателем, также урегулирован вопрос в части льгот для семей, воспитывающих детей-инвалидов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Члены правительства одобрили изменения, вносимые в закон «О транспортном налоге в Ульяновской области». Премьер-министр Александр Смекалин сообщил, что принято решение о предоставлении льгот для владельцев автомобилей, оснащенных электродвигателем — как «экологически чистого транспорта». В настоящее время, по данным правительства, на дорогах региона ездят 11 электромашин.

Кроме того, льготы будут расширены для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Они освобождались транспортного налога при наличии автомобиля до 100 лошадиных сил, новым законопроектом увеличивается квота по мощности автомобиля до 150 лошадиных сил.

Данные изменения будут рассмотрены на заседании Законодательного собрания Ульяновской области.