Москва, , 07:21 — REGNUM

По итогам первых семи месяцев 2019 года американская автокомпания Chevrolet продала в России 142 модели Camaro, что на 100% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Одной из причин такого результата является успешная рекламная кампания, проведенная Chevrolet.

Так, для популяризации Camaro в России, этим летом к рекламе авто были привлечены фитнес-блогеры. Внимание было уделено мощи, динамике и эмоциональной составляющей модели.

Стоимость авто на авторынке России в зависимости от комплектации составляет от 2,99 до 3,42 млн рублей.

Напомним, под капотом Chevrolet Camaro размещён 238-сильный мотор с рабочим объёмом 2 л.

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