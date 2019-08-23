Москва, , 07:17 — REGNUM

Торги по нефти 22 августа завершились в минусе. Баррель Brent подешевел 0,59%. Котировки нефти умеренно снизились на фоне ожиданий выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Его речь важна для нефтяного рынка, поскольку сигналы от ФРС о смягчении денежно-кредитной политики влияют на доллар США. Слабый доллар имеет тенденцию поддерживать цены на нефть.

Цена на нефть Brent 22 августа снизилась до $59,46, аи сегодня, 23 августа, на торгах в Азии торгуется выше $60 за баррель.

На данный момент техническая картины выглядит достаточно неплохо, чтобы продолжить рост к уровню $62,60. Пока цена находится выше отметки $59,25, стоит быть на стороне покупателей.

Участники рынка по нефти находятся в ожидании новых драйверов. Уровнем сопротивления выступает $61,50. Чем быстрее его пройдут покупатели, чем выше вероятность поднять цену до $64,50.

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