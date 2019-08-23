Челябинск, , 07:15 — REGNUM

В Челябинске для расселения аварийных домов нужен миллиард рублей. Об этом заявляет глава муниципального комитета по управлению имуществом Сергей Чигинцев.

Всего в городе остаётся 78 таких домов. Часть из них совсем не обеспечена финансированием. Соответствующее письмо с просьбой помочь направлено временному губернатору Алексею Текслеру, и в мэрии надеются на его поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году завершится очередная программа по расселению аварийных домов. Также в городе активно сносят ранее расселённые здания.