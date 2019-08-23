Москва, , 07:11 — REGNUM

Торги на Мосбирже 22 августа открылись снижением по рублевым парам. На валютном рынке сохранялся повышенный спрос на рубли в течение всего дня. Российская валюта получала поддержку от налогового периода и высокого спроса на ОФЗ, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Торги по рублю с долларом и евро закрылись в плюсе, с британским фунтом — в минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,23%, до 65,60 руб., евро/рубль — на 0,34%, до 72,68 руб. Фунт укрепился к рублю на 0,79%, до 80,35 руб.

На американской сессии рубль ушел в минус по отношению к британскому фунту и увеличил прибыль против единой валюты. Британец резко подорожал к доллару на 150 пунктов на заявлениях Ангелы Меркель по Брексит. Участники рынка её не так поняли и, не перепроверив информацию, начали скупать фунт.

Меркель сказала следующее: «Если ЕС и Великобритания хотят найти решение по Брекзиту, у них есть время до 30 октября». А в прессе прозвучал комментарий: «ЕС и Великобритания могут найти решение по вопросу бэкстопа к 31 октября». То есть она просто сослалась на дату выхода Великобритании из ЕС, а рынок понял, что решение будет найдено к указанной дате.

В итоге фунт укрепился по всему рынку, а через пару евро/фунт единая валюта оказалась под давлением. Покупатели в рубле с евро воспользовались внешним фоном, чтобы отыграть часть потерь, понесенных на прошлой неделе.

23 августа баррель Brent торгуется в небольшом плюсе. Сегодня пятница, последний день недели. Учитывая, что ситуация с Китаем и США остаётся неопределённой, то перед выходными рубль может сдать свои позиции.

Если день закроется в районе 66 рублей, то ничего страшного не будет. 26 августа он сможет продолжить укрепление на фоне налогового периода.

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