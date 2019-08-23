Челябинск, , 07:07 — REGNUM

В Челябинске будут вовремя выполнены все запланированные ранее работы по расселению аварийного жилья и по сносу. Об этом заявляет глава городского комитета по управлению имуществом Сергей Чигинцев.

По его словам, препятствий никаких нет. Всё будет сделано в установленные ранее сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет на территории города расселили 26 аварийных домов. Работы продолжаются. А с 2017-го было снесено 47 домов и к концу 2019-го та же участь ожидает ещё 11.