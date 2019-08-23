Нижний Новгород, , 07:05 — REGNUM

В Нижегородской области планируют решить кадровый дефицит в отрасли здравоохранения. В региональную медицину за полтора года предполагается привлечь более 3,8 тыс. специалистов. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Чтобы решить кадровый вопрос, разработан проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами». Он главным образом направлен на устранение дефицита кадров в первичном звене. В числе предлагаемых мер — развитие системы целевого обучения и непрерывного образования, использование дистанционных образовательных технологий, новые формы социальной поддержки медицинских работников — в частности, улучшение жилищных условий специалистам. Примечательность жилищной поддержки в том, что она не имеет возрастных ограничений.

По расчётам властей, реализация проекта позволит к 2021 году привлечь в отрасль более 1 тыс. врачей и 2,8 тыс. представителей среднего медицинского персонала — всего более 3,8 тыс. специалистов.

Также продолжится капитальный ремонт медицинских учреждений, на что в 2020—2022 годы предусмотрено около 6 млрд рублей.

По данным Минздрава России, в Нижегородской области в 2017 году насчитывалось 10 688 врачей, в 2018 году — 10 573, в расчёте на 1 тыс. населения показатель составил 32,7, в то время как в целом в Поволжье — 36. 7733 врачей в Нижегородской области — женщины. Численность среднего медицинского персонала в регионе сократилась с 26 844 в 2017 году до 25 851 человек по итогам 2018 года, обеспеченность составила 42,8 (в Поволжье — 57,6).