Челябинск, , 06:53 — REGNUM

В Челябинске с 2014 года было расселено 26 аварийных домов общей площадью 11 тыс. кв. метров. Новое жильё получили 225 семей, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы идут в рамках соответствующей программы, рассчитанной до 2020 года. В последний год программы расселят ещё четыре дома. Новые квартиры смогут обрести 28 семей.

Кроме того, городские власти надеются на дополнительное финансирование, чтобы в 2019 году расселить ещё четыре дома. Заявка уже направлена в областной минстрой.