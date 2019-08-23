Нижний Новгород, , 06:47 — REGNUM

В Семеновском районе Нижегородской области в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» началось строительство очистных сооружений. Стоимость объекта превышает 71,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Всего в регионе в настоящее время строятся три таких объекта.

Новые очистные сооружения появятся в селе Ильино-Заборское Семеновского района, что позволит жителям двух сёл — а это 1,5 тыс. человек — подключиться к центральной канализации. Муниципальные власти отмечают, что в результате стоки будут проходить многоступенчатую очистку и сбрасываться в реку, а не стекать в канавы и овраги, как сейчас.

На строительство объекта предусмотрено 71,368 млн рублей, которые выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Строительство канализационных очистных сооружений мощностью 250 кубических метров в сутки планируется завершить в III квартале 2020 года.

В настоящее время в Нижегородской области в рамках проекта «Оздоровление Волги» строятся три очистных сооружения, всего их будет более 20. По расчётам властей, это позволит до 2024 года втрое снизить сбросы в Волгу загрязненных сточных вод. В целом по данному проекту Нижегородской области выделено 18,8 млрд рублей, в том числе 3,4 млрд рублей — в 2019 году.