Киров, , 06:33 — REGNUM

В Кировской области каждый восьмой сотрудник трудился в режиме неполной занятости. Об этом свидетельствуют данные Кировстата по итогам наблюдения за неполной занятостью в организациях в апреле-июне текущего года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Во II квартале в регионе под обследование попали 4,5 тыс. организаций, численность занятых на 30 июня составила 282,6 тыс. человек.

В апреле-июне из организаций Кировской области выбыли 22,6 тыс. человек, в том числе 0,3 тыс. человек — по сокращению. Чтобы сохранить рабочие места, 2,4 тыс. работодателей перевели работников на режим неполной занятости: в таком режиме в апреле-июне трудились 35 тыс. человек, что составило 12,4% от общего числа работников списочного состава, то есть каждый восьмой сотрудник. В том числе каждый пятый работал в режиме неполной занятости в организациях обрабатывающих производств, гостиничном бизнесе, на предприятиях общественного питания.

По данным Кировстата, удельный вес работников, находившихся в неоплачиваемом отпуске, составил 68% от общего числа работавших в режиме неполной занятости, около 29% работали неполный рабочий день или неделю, 3,4% находились в простое.